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Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму: в Генштабі ЗСУ розповіли деталі

Фото: РФ готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія готується до проведення прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

У Севастополі виклики до військкоматів почали надходити чоловікам призовного віку, які мають бронь.

У Генштабі ЗСУ вказали, що мовиться про IT-спеціалістів, фінансових працівників та інших фахівців.

Нагадаємо, у Росії військкомати відкрили "полювання" на жителів Москви. Заходи супроводжуються моральним тиском і залякуванням населення.

До слова, за даними української розвідки, Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації спробують призвати 500 тисяч росіян.

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