Росія готується до наступних атак по Україні, - Гуменюк

Як зазначила Гуменюк, російські війська запускають невелику кількість дронів по Україні останніми днями, адже готуються до нового удару по Україні.

"Останнім часом ворог дійсно використовує такі партії - 10 і більше дронів-камікадзе протягом ночі. Іноді й 3-4 дрони за ніч спрямовують в напрямку, де перевіряють готовність систем протиповітряної оборони, а не намагалися щось ушкодити", - пояснила вона.

Зокрема, Гуменюк зауважила, що дана тактика виправдовується тим, що окупанти готуються до наступних атак, тому українцям потрібно без остраху підготуватися до майбутніх обстрілів.

"Напоготові потрібно тримати речі, щоб зібрати та піти в укриття. Варто пам'ятати, що бойова робота часом призводить до того, що збита ракета чи збитий дрон можуть завдавати пошкоджень чи поранень своїми уламками", - попередила вона.