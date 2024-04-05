Россия готовится к следующим атакам по Украине, - Гуменюк

Как отметила Гуменюк, российские войска запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, ведь готовятся к новому удару по Украине.

"В последнее время враг действительно использует такие партии - 10 и более дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда и 3-4 дрона за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-нибудь повредить", - пояснила она.

В частности, Гуменюк отметила, что данная тактика оправдывается тем, что оккупанты готовятся к следующим атакам, поэтому украинцам нужно без боязни подготовиться к предстоящим обстрелам.

"Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и уйти в укрытие. Следует помнить, что боевая работа порой приводит к тому, что сбитая ракета или сбитый дрон могут наносить повреждения или ранения своими обломками", - предупредила она.