Россия готовится к следующим атакам по Украине, - Гуменюк

Число атак РФ уменьшилось на фоне их подготовки к новому массированному удару. Для этого враг проверяет готовность систем ПВО Украины.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как отметила Гуменюк, российские войска запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, ведь готовятся к новому удару по Украине.
"В последнее время враг действительно использует такие партии - 10 и более дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда и 3-4 дрона за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-нибудь повредить", - пояснила она.
В частности, Гуменюк отметила, что данная тактика оправдывается тем, что оккупанты готовятся к следующим атакам, поэтому украинцам нужно без боязни подготовиться к предстоящим обстрелам.
"Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и уйти в укрытие. Следует помнить, что боевая работа порой приводит к тому, что сбитая ракета или сбитый дрон могут наносить повреждения или ранения своими обломками", - предупредила она.
Напомним, представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заметил, что с конца сентября прошлого года Россия почти не запускала по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр". За это время создан значительный запас.
Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.
Как заявила ранее Гуменюк, российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность из моря остается.
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