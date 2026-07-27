Росія готується до можливих протестів через оголошення мобілізації, - ЦПД

Оновлені правила цивільної оборони Росгвардії вперше містять положення про захист від "загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час".

Такі рішення свідчать про те, що силовий апарат Кремля завчасно готується придушувати можливі масові протести після оголошення чергового призову.

У ЦПД зазначили, що, попри намагання влади РФ приховати масштаби проблем на фронті, системна зміна законодавства та облаштування нових військових полігонів вказують на підготовку до нової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. За його словами, Кремль також має намір залучити додаткові сили з КНДР.

Як повідомив глава держави, Москва розраховує отримати ще близько 30 тисяч північнокорейських військових. Для цього, зокрема, у Воронезькій області ще з червня триває підготовка до їхнього прийому.