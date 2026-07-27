RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия готовится к возможным протестам из-за объявления мобилизации, - ЦПД

13:42 27.07.2026 Пн
2 мин
У силовиков обновили правила, чтобы остановить волну бунтов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: протесты в России (Getty Images)

Росгвардия впервые внесла в свои правила гражданской обороны защиту от угроз во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации СНБО.

Обновленные правила гражданской обороны Росгвардии впервые содержат положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Такие решения свидетельствуют о том, что силовой аппарат Кремля заранее готовится подавлять возможные массовые протесты после оглашения очередного призыва.

В ЦПД отметили, что, несмотря на попытки властей РФ скрыть масштабы проблем на фронте, системное изменение законодательства и обустройство новых военных полигонов указывают на подготовку к новой волне мобилизации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. По его словам, Кремль также намерен привлечь дополнительные силы из КНДР.

Как сообщил глава государства, Москва рассчитывает получить еще около 30 тысяч северокорейских военных. Для этого, в частности, в Воронежской области еще с июня идет подготовка к их приему.

Также Зеленский сообщал, что у украинской разведки есть данные о подготовке Кремлем нового этапа мобилизации, который может начаться уже в ближайшие месяцы.

По словам президента, предстоящая волна призыва в российскую армию может быть достаточно масштабной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияРосгвардияМобилизация в России