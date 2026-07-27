Россия готовится к возможным протестам из-за объявления мобилизации, - ЦПД

Обновленные правила гражданской обороны Росгвардии впервые содержат положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Такие решения свидетельствуют о том, что силовой аппарат Кремля заранее готовится подавлять возможные массовые протесты после оглашения очередного призыва.

В ЦПД отметили, что, несмотря на попытки властей РФ скрыть масштабы проблем на фронте, системное изменение законодательства и обустройство новых военных полигонов указывают на подготовку к новой волне мобилизации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. По его словам, Кремль также намерен привлечь дополнительные силы из КНДР.

Как сообщил глава государства, Москва рассчитывает получить еще около 30 тысяч северокорейских военных. Для этого, в частности, в Воронежской области еще с июня идет подготовка к их приему.