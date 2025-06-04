"Росія готується не до миру". Паліса розповів США, що на це вказує
Росія готується не до миру, а до продовження агресії. Про це свідчать масштабні поставки озброєнь та активне створення антизахідних союзів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.
"Сьогодні я мав честь звернутися до сенаторів США від імені українських військових в підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема", - повідомив Паліса.
За його словами, у 2024 році ворог захопив лише 0,5% українських територій, ще 0,2% - з початку цього року.
"Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на "швидку перемогу", - додав він.
Водночас він пояснив Грему, чому Україна більше не може лише збивати ракети.
"Потрібно бити по їх джерелу. Операція СБУ "Павутина" стала символом нової якості дій: за годину - мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО", - зазначив він.
Росія не готується до миру
"Росія готується не до миру... [ тут поділився важливою розвідувальною інформацією, але не буду переповідати з міркувань національної безпеки]", - зазначив Паліса.
Він пояснив, що з 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги. За даними заступника, росіяни активно будують антизахідні союзи, хоч самі й говорять про ізоляцію.
"Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе - ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви. Дякую за можливість донести правду", - підсумував він.
Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський розповів, що українські операції допомагають змінювати риторику США. Зокрема мова йшла про нещодавню спецоперацію "Павутина".
Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року. Відомо, що дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз.
Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.
Як згодом стало відомо мова йде про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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