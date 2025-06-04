"Россия готовится не к миру". Палиса рассказал США, что на это указывает

Россия готовится не к миру, а к продолжению агрессии. Об этом свидетельствуют масштабные поставки вооружений и активное создание антизападных союзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.

"Сегодня я имел честь обратиться к сенаторам США от имени украинских военных в поддержку санкционного закона сенатора Линдси Грэма", - сообщил Палиса.

По его словам, в 2024 году враг захватил лишь 0,5% украинских территорий, еще 0,2% - с начала этого года.

"Но ценой в 167 убитых оккупантов на каждый километр. Это не похоже на "быструю победу", - добавил он.

В то же время он объяснил Грэму, почему Украина больше не может только сбивать ракеты.

"Нужно бить по их источнику. Операция СБУ "Паутина" стала символом нового качества действий: за час - минус 41 российский самолет, включая самолеты ДРЛО", - отметил он.

Россия не готовится к миру

"Россия готовится не к миру... [ здесь поделился важной разведывательной информацией, но не буду пересказывать из соображений национальной безопасности]", - отметил Палиса.

Он пояснил, что с 2022 года Россия получила более 8,4 миллиона артиллерийских снарядов помощи. По данным заместителя, россияне активно строят антизападные союзы, хоть сами и говорят об изоляции.

"Мой призыв прост: сохраняйте бдительность и решительность. Украина стоит не только за себя - мы боремся за те же принципы свободы и справедливости, что и вы. Спасибо за возможность донести правду", - подытожил он.