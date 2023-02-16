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Росія планує масовану атаку на 23-24 лютого. Україна до цього готова, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

“Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо", - розповів Данілов.

Нагадаємо, що росіяни вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив БПЛА та ракети. Всього, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено ж росіянами 36 ракет, з них 16 вдалося збити.

Додамо, після чого військові попередили, що армія РФ протягом дня може знову масово обстріляти Україну.

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