Россия планирует массированную атаку на 23-24 февраля. Украина к этому готова, - Данилов

“Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - рассказал Данилов.

Напомним, что россияне ночью нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил БПЛА и ракеты. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было запущено россиянами 36 ракет, из них 16 удалось сбить.

Добавим, после чего военные предупредили, что армия РФ в течение дня может снова массово обстрелять Украину.

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