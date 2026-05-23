Росія готується атакувати Україну "Орєшніком", - Зеленський

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона бачить ознаки підготовки комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. У зв'язку з цим президент закликав українців реагувати на тривоги.

"Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя - користуйтесь укриттями", - написав глава держави.

Зеленський зауважив, що Україна звертає увагу партнерів як у США, так і в Європі на те, що застосування такої зброї та затягування війни є глобальним прикладом в тому числі для інших потенційних агресорів. Тож Київ очікує на превентивну реакції світу.

"Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною - треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну", - наголосив український лідер.

Окремо президент додав, що Україна готує ППО настільки, наскільки це можливо. За його словами, українська сторона буде відповідати цілком справедливо на кожен удар РФ.

Резюмуючи Зеленський зазначив, що цю війну треба завершувати.

"Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати - мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи", - резюмував глава держави.