Росія готує запуск нового газового проєкту: що про нього відомо

Росія, Четвер 25 вересня 2025 14:10
UA EN RU
Росія готує запуск нового газового проєкту: що про нього відомо Фото: Росія планує постачати газ з "Сахаліну-3" у Китай (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Москва готується до запуску масштабного газового проєкту "Сахалін-3". Основним напрямком збуту стане Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2028 році Росія має намір почати видобуток природного газу в межах проєкту "Сахалін-3" у Тихому океані. Як заявив губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко, ресурси планують постачати як до Китаю, так і для споживачів на Далекому Сході.

"Сахалін-3" включає Південно-Киринське родовище, яке ще у 2015 році опинилося під санкціями США. Йдеться про Киринський блок в Охотському морі, де поряд із газом є й нафтові поклади.

Обмеження передбачають заборону для американських компаній на розвідку чи видобуток на цих територіях. Водночас виробники з інших країн також можуть наразитися на ризик вторинних санкцій США.

За інформацією "Газпрому", запаси Південно-Киринського родовища оцінюються у 711,2 мільярда кубометрів газу, 111,5 мільйона тонн газового конденсату та 4,1 мільйона тонн нафти.

Газопровід у Китай

Окремо повідомляється, що один із трубопроводів з Росії до Китаю, який має забезпечувати транспортування газу далекосхідним маршрутом із Сахаліну, планують ввести в експлуатацію у 2027 році.

На початковому етапі він зможе експортувати близько 10 мільярдів кубометрів газу щороку, однак у перспективі ця цифра може зрости до 12 мільярдів кубометрів.

Постачання газу з Росії до Китаю

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай є найбільшим спонсором війни проти України. Його закупівлі сировини на території Росії допомагають Путіну підтримувати військову машину.

Нещодавно російський "Газпром" оголосив про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру - 2" до Китаю через Монголію і про розширення поставок за іншими маршрутами.

Також "Газпром" погодився збільшити поставки до Китаю за наявним маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 млрд кубометрів на рік. Поточна потужність газопроводу становить 38 млрд кубометрів на рік.

Постачання російського газу в КНР газопроводом "Сила Сибіру" розпочалися 2019 року. Зараз Західний і Східний Сибір не пов'язані єдиною мережею, і Москва розраховує побудувати "Силу Сибіру 2", щоб перенаправляти газ із західносибірських родовищ.

