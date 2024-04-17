UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці, - ГУР

Фото: Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готує провокації проти України, які пов'язані нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Кампанія, як пояснює ГУР, будуватиметься на тлі послаблення позицій Росії, а також її проксі-сил на Африканському континенті. 

Також країна-терорист планує звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.
 
"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнера" під час війни в Україні", - пише ГУР. 

Метою кампанії є: 

  • дискредитація України та її партнерів; 
  • звинувачення Заходу у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Зокрема Кремль планує акцентувати увагу на тому, що нібито українські елітні спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли Росія веде війну проти України. 

"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - відзначає розвідка. 

Російські фейки

Нещодавно ворог розпочав нову хвилю дезінформації проти нашої країни щодо ситуації на півдні. Заявляє про нібито евакуацію держслужбовців з Херсону. Також були вкиди про нібито підготовку України до здачі Харкова.

Також в березні жителів Сумської області попереджали про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяГУРАфрика