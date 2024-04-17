Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці, - ГУР

Російська Федерація готує провокації проти України, які пов'язані нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Кампанія, як пояснює ГУР, будуватиметься на тлі послаблення позицій Росії, а також її проксі-сил на Африканському континенті.

Також країна-терорист планує звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.



"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнера" під час війни в Україні", - пише ГУР.

Метою кампанії є:

дискредитація України та її партнерів;

звинувачення Заходу у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Зокрема Кремль планує акцентувати увагу на тому, що нібито українські елітні спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли Росія веде війну проти України.

"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - відзначає розвідка.