Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці, - ГУР
Російська Федерація готує провокації проти України, які пов'язані нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Кампанія, як пояснює ГУР, будуватиметься на тлі послаблення позицій Росії, а також її проксі-сил на Африканському континенті.
Також країна-терорист планує звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.
"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнера" під час війни в Україні", - пише ГУР.
Метою кампанії є:
- дискредитація України та її партнерів;
- звинувачення Заходу у безконтрольному обігу зброї за участі України.
Зокрема Кремль планує акцентувати увагу на тому, що нібито українські елітні спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли Росія веде війну проти України.
"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - відзначає розвідка.
Російські фейки
Нещодавно ворог розпочав нову хвилю дезінформації проти нашої країни щодо ситуації на півдні. Заявляє про нібито евакуацію держслужбовців з Херсону. Також були вкиди про нібито підготовку України до здачі Харкова.
Також в березні жителів Сумської області попереджали про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".
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