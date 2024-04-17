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Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці, - ГУР

Середа 17 квітня 2024 15:15
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Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці, - ГУР Фото: Росія готує вкиди про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готує провокації проти України, які пов'язані нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Кампанія, як пояснює ГУР, будуватиметься на тлі послаблення позицій Росії, а також її проксі-сил на Африканському континенті.

Також країна-терорист планує звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнера" під час війни в Україні", - пише ГУР.

Метою кампанії є:

  • дискредитація України та її партнерів;
  • звинувачення Заходу у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Зокрема Кремль планує акцентувати увагу на тому, що нібито українські елітні спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли Росія веде війну проти України.

"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - відзначає розвідка.

Російські фейки

Нещодавно ворог розпочав нову хвилю дезінформації проти нашої країни щодо ситуації на півдні. Заявляє про нібито евакуацію держслужбовців з Херсону. Також були вкиди про нібито підготовку України до здачі Харкова.

Також в березні жителів Сумської області попереджали про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".

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