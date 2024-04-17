Россия готовит вбросы о якобы незаконной продаже Украиной западного оружия в Африке, - ГУР

Российская Федерация готовит провокации против Украины, которые якобы связаны с незаконным оборотом западного оружия в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кампания, как объясняет ГУР, будет строиться на фоне ослабления позиций России, а также ее прокси-сил на Африканском континенте.

Также страна-террорист планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

"Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнера" во время войны в Украине", - пишет ГУР.

Целью кампании является:

дискредитация Украины и ее партнеров;

обвинение Запада в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

В частности Кремль планирует акцентировать внимание на том, что якобы украинские элитные спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке, когда Россия ведет войну против Украины.

"В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси", - отмечает разведка.