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Россия готовит вбросы о якобы незаконной продаже Украиной западного оружия в Африке, - ГУР

Среда 17 апреля 2024 15:15
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Россия готовит вбросы о якобы незаконной продаже Украиной западного оружия в Африке, - ГУР Фото: Россия готовит вбросы о якобы незаконной продаже Украиной западного оружия в Африке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация готовит провокации против Украины, которые якобы связаны с незаконным оборотом западного оружия в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кампания, как объясняет ГУР, будет строиться на фоне ослабления позиций России, а также ее прокси-сил на Африканском континенте.

Также страна-террорист планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

"Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнера" во время войны в Украине", - пишет ГУР.

Целью кампании является:

  • дискредитация Украины и ее партнеров;
  • обвинение Запада в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

В частности Кремль планирует акцентировать внимание на том, что якобы украинские элитные спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке, когда Россия ведет войну против Украины.

"В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси", - отмечает разведка.

Российские фейки

Недавно враг начал новую волну дезинформации против нашей страны относительно ситуации на юге. Заявляет о якобы эвакуации госслужащих из Херсона. Также были вбросы о якобы подготовке Украины к сдаче Харькова.

Также в марте жителей Сумской области предупреждали об очередной волне российских фейков относительно "наступления".

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