Росія готує удари по АЗС, на Сумщині оголосили небезпеку

Удари Росії по українських АЗС

Нагадаємо, останнім часом російські війська значно активізували атаки на об'єкти паливної інфраструктури України.

Окупанти цілеспрямовано б'ють по автозаправних станціях не лише у прифронтових районах, а й у глибокому тилу, намагаючись дестабілізувати внутрішню логістику країни та створити штучну напругу серед населення. Для протидії цим загрозам місцева влада та великі паливні оператори вимушені запроваджувати додаткові заходи безпеки.

Зокрема, у прикордонному регіоні Росія системно атакує АЗС на Сумщині. Через постійні намагання ворога знищити заправні комплекси, в Сумській області наразі активно впроваджують спеціальні інженерні заходи для захисту АЗС.

Проте небезпека зростає й далеко від лінії фронту. Кілька днів тому Росія вдарила по заправках в неприфронтовій області, є поранена. Під ворожий обстріл у Лубенському районі Полтавської області потрапила автозаправна станція, де було серйозно пошкоджено обладнання, будівлю та цивільний автомобіль, а також постраждала одна людина.

Реагуючи на різку зміну безпекової ситуації, бізнес змінює формати обслуговування клієнтів. Стало відомо, що мережа WOG переходить на особливий режим в семи областях.

Відповідно до нових правил, АЗК закриватимуть у нічний час, а водіїв наполегливо просять не залишати свій транспорт поблизу заправок. Детальніше про правила поведінки на об'єктах інфраструктури під час загроз можна дізнатися у файлі "Методичка для гем-бота_4".