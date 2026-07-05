Россия готовит удары по АЗС, в Сумской области объявили опасность

Удары России по украинским АЗС

Напомним, в последнее время российские войска существенно активизировали атаки на объекты топливной инфраструктуры Украины.

Оккупанты целенаправленно бьют по автозаправочным станциям не только в прифронтовых районах, но и в глубоком тылу, пытаясь дестабилизировать внутреннюю логистику страны и создать искусственное напряжение среди населения. Для противодействия этим угрозам местные власти и крупные топливные операторы вынуждены вводить дополнительные меры безопасности.

В частности, в приграничном регионе Россия системно атакует АЗС в Сумской области. Из-за постоянных попыток врага уничтожить заправочные комплексы, в Сумской области активно внедряют специальные инженерные меры по защите АЗС.

Однако опасность растет и вдали от линии фронта. Несколько дней назад Россия ударила по заправкам в неприфронтовой области, ранена. Во вражеский обстрел в Лубенском районе Полтавской области попала автозаправочная станция, где было серьезно повреждено оборудование, здание и гражданский автомобиль, а также пострадал один человек.

Реагируя на резкое изменение ситуации в сфере безопасности, бизнес изменяет форматы обслуживания клиентов. Стало известно, что сеть WOG переходит на особый режим в семи областях.

Согласно новым правилам, АЗК будут закрывать в ночное время, а водителей настойчиво просят не покидать свой транспорт вблизи заправок. Более подробно о правилах поведения на объектах инфраструктуры во время угроз можно узнать в файле "Методичка для гем-бота_4".