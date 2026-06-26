Росія готує суттєве збільшення армії, але є проблема, - ISW

Нові плани російського командування

Аналітики ISW вважають, що російське військове командування продовжує створювати нові формування переважно номінально. За їхньою оцінкою, незрозуміло, чи зможе Росія забезпечити їх особовим складом відповідно до встановлених норм.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 25 червня заявив, що російське командування "скоригувало свої плани" та має намір сформувати невизначену кількість нових дивізій і п'ять нових бригад у 2026 році.

Водночас ISW зазначає, що поки невідомо, чи йдеться про створення додаткових підрозділів, чи про продовження реформ, про які Росія оголосила ще наприкінці 2022 року.

Про які реформи йдеться

У грудні 2022 року тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про намір створити 17 нових маневрених дивізій. Зокрема, планувалося розширити п'ять бригад морської піхоти до рівня дивізій.

Пізніше російська влада повідомляла, що реалізувати ці плани збирається упродовж 2023-2026 років.

Що кажуть аналітики

За оцінкою ISW, реалізації цих планів можуть завадити одразу кілька чинників:

тактика ведення бойових дій, яка значною мірою спирається на піхоту;

проблеми з набором військових;

економічні обмеження.

Саме через це, вважають аналітики, Росії буде складно повністю укомплектувати нові підрозділи після їхнього формування.