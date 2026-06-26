Россия готовит существенное увеличение армии, но есть проблема, - ISW

Новые планы российского командования

Аналитики ISW считают, что российское военное командование продолжает создавать новые формирования в основном номинально. По их оценке, непонятно, сможет ли Россия обеспечить их личным составом в соответствии с установленными нормами.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский 25 июня заявил, что российское командование "скорректировало свои планы" и намерено сформировать неопределенное количество новых дивизий и пять новых бригад в 2026 году.

В то же время ISW отмечает, что пока неизвестно, идет ли речь о создании дополнительных подразделений или о продолжении реформ, о которых Россия объявила еще в конце 2022 года.

О каких реформах идет речь

В декабре 2022 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении создать 17 новых маневренных дивизий. В частности, планировалось расширить пять бригад морской пехоты до уровня дивизий.

Позже российские власти сообщали, что реализовать эти планы собираются в течение 2023-2026 годов.

Что говорят аналитики

По оценке ISW, реализации этих планов могут помешать сразу несколько факторов:

тактика ведения боевых действий, в значительной степени опирающаяся на пехоту;

проблемы с набором военных;

экономические ограничения

Именно поэтому, считают аналитики, России будет сложно полностью укомплектовать новые подразделения после их формирования.