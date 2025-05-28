РФ готує прорив через Сумщину? Експерт оцінив, чи є загрози для обласного центру

Російська армія може намагатися повторити сценарій, подібний до того, що відбувався на Вовчанському напрямку, але тепер уже в межах Сумської області.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
За його словами, противник втратив ефект раптовості, увійшовши на кілька кілометрів у так звану нейтральну зону між арміями. У цьому районі ворог намагається закріпитися, однак часто потрапляє під вогневі удари або змушений утримувати статичні позиції. Тимочко припустив, що аналогічна ситуація може скластися і в Сумській області.
Водночас він наголосив, що у політичному та інформаційному плані Росія намагатиметься максимально розкрутити ситуацію, демонструючи "геніальні успіхи" на цьому напрямку.
"Загрози для міста Суми не можна відкидати від слова "взагалі". Річ в тому, що крім FPV є набагато ширша номенклатура зброї, яка дозволяє бити по Сумах навіть на даному етапі. Те, що масовість ударів по Сумах може зрости, якщо противник буде просуватися у глиб українських територій - це звичайно зрозуміло, що чим ближче російська армія, а от же їхня артилерія до обласного центру, тим більше ризики", - каже Тимочко.
Окрему увагу експерт звернув на Юнаківку - населений пункт, який російські війська вже намагалися захопити марш-кидком у 2022 році. За його словами, цей населений пункт лежить на важливій магістралі, через яку раніше намагалися прорватися до Києва. Він не виключає, що РФ і нині не полишила подібних задумів.
Втім, Тимочко наголосив, що ситуація вже не та, що була у 2022 році: українські війська присутні в регіоні й мають достатню концентрацію сил. Він вважає хибною думку, що Росія зможе вільно реалізувати свої стратегічні плани без належного спротиву з боку України.
"Ризики того, що противник намагатиметься прориватися, – це однозначно так, і це вже видно зараз", - підсумував експерт.
Варто нагадати, що ще наприкінці березня низка західних ЗМІ писала по те, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ на Україну.
А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.
Детальніше про те, яка ситуація в Сумській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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