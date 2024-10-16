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Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході, - джерело

Фото: росіяни готують 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У Росії на Далекому Сході зараз проходить підготовка північнокорейських військових. Йдеться про 10 тисяч осіб.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Силах оборони

За інформацією співрозмовника, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України.

Також їх готують і для ротації російських військ, щоби вивільнити їхній власний особовий склад тощо.

Зазначимо, вчора джерела розповіли РБК-Україна, що в армії РФ на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формується "особливий бурятський батальйон", який налічує орієнтовно до 3 тисяч осіб. Він укомплектований військовими з КНДР.

Участь військових КНДР у війні проти України

Нагадаємо, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російським окупантам. 

При тому, що до цього часу північнокорейські представники вже перебували на окупованих територіях України у ролі так званих "радників". Також РБК-Україна довідалося з власних джерел, що під Донецьком було ліквідовано шість офіцерів з Північної Кореї внаслідок ракетного удару.

Тепер же мова може йти про залучення північнокорейських військових до виконання бойових завдань. Як заявляв президент Володимир Зеленський, йдеться про "фактичне включення КНДР у війну проти України".

Західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що вже до кінця цього року кілька тисяч північнокорейських солдатів після підготовки у РФ будуть перекинуть на фронт в Україну. 

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна не виключив появу експедиційного корпусу північнокорейських військ у районі ведення бойових дій в Україні, який буде виконувати певні завдання в артилерії.

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