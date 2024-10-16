Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник

По информации собеседника, военных КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины.

Также их готовят и для ротации российских войск, чтобы высвободить их личный состав.

Отметим, вчера источники рассказали РБК-Украина, что в армии РФ на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон", насчитывающий ориентировочно до 3 тысяч человек. Он укомплектован военными из КНДР.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, что 8 октября во время слушаний в парламенте министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сообщил, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских оккупантов.

При том, что к этому времени северокорейские представители уже находились на оккупированных территориях Украины в качестве так называемых "советников". Также РБК-Украина узнало из собственных источников, что под Донецком было ликвидировано шесть офицеров из Северной Кореи в результате ракетного удара.

Теперь речь может идти о привлечении северокорейских военных к выполнению боевых задач. Как заявлял президент Владимир Зеленский, речь идет о "фактическом включении КНДР в войну против Украины".

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что уже к концу этого года несколько тысяч северокорейских солдат после подготовки в РФ будут переброшены на фронт в Украину.