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РФ накопичує балістичні ракети для нових ударів узимку, - Bloomberg

11:20 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Никончук
РФ накопичує балістичні ракети для нових ударів узимку, - Bloomberg Ілюстративне фото: ракетний обстріл (GettyImages)
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Росія скоротила удари балістичними ракетами та посилила атаки реактивними дронами. Це може свідчити про нагромадження ракет для зимових ударів по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Bloomberg.

Нова тактика РФ

За даними Bloomberg, російські війська з серпня стали значно рідше використовувати балістичні ракети, які здатні завдавати серйозної шкоди українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об'єктам.

Водночас Росія найчастіше застосовує реактивні безпілотники. Така зміна характеру атак може вказувати на те, що Москва зберігає частину ракетних запасів для подальшого використання.

Можливі удари взимку

У Bloomberg припускають, що накопичені ракети Росія може застосувати проти об'єктів електро- та теплоенергетики у холодний період. Зазвичай зимовий сезон в Україні розпочинається з кінця жовтня чи початку листопада.

На цьому тлі одним із ключових ризиків залишається нестача ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot. Саме ці засоби необхідні для протидії балістичним ракетам.

Таким чином, скорочення кількості балістичних ударів наразі не обов'язково означає зниження ракетної загрози.

За оцінкою Bloomberg, зміна інтенсивності їх застосування може бути пов'язана з підготовкою Росії до нового етапу повітряних атак у зимовий період.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія має намір суттєво збільшити випуск ударних засобів "Дань-Т", що в поєднанні з іншими видами ракет і дронів може посилити навантаження на українську ППО.

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