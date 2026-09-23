Россия готовит новую массированную атаку по Украине, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", - сказал президент.

В этом контексте он рассказал, что встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом и обсудил все, что касается безопасности, защиты украинцев, подготовки к зиме и имеющихся дипломатических возможностей.

"Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Есть новый вклад, и мы особенно ценим его перед приближением зимы. В то же время мы в постоянной коммуникации с партнерами по поиску дополнительных средств для нашей ПВО", - отметил Зеленский.

Также комментируя информацию о подготовке РФ к новому обстрелу и то, что украинцы ежедневно живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, президент подчеркнул, что "не может быть даже речи о снятии санкций".

"У нас с господином премьер-министром в этом вопросе позиция общая: пока идет война, санкции должны сохраняться и усиливаться", - резюмировал глава государства.