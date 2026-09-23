Россия готовит новую массированную атаку по Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, Российская Федерация готовит новый массированный обстрел нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", - сказал президент.
В этом контексте он рассказал, что встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом и обсудил все, что касается безопасности, защиты украинцев, подготовки к зиме и имеющихся дипломатических возможностей.
"Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Есть новый вклад, и мы особенно ценим его перед приближением зимы. В то же время мы в постоянной коммуникации с партнерами по поиску дополнительных средств для нашей ПВО", - отметил Зеленский.
Также комментируя информацию о подготовке РФ к новому обстрелу и то, что украинцы ежедневно живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, президент подчеркнул, что "не может быть даже речи о снятии санкций".
"У нас с господином премьер-министром в этом вопросе позиция общая: пока идет война, санкции должны сохраняться и усиливаться", - резюмировал глава государства.
Подготовка к ударам и возможное перемирие
Напомним, что на протяжении лета Россия активно наносила удары по Украине баллистикой, чего не было ранее. Однако недавно Bloomberg написало, что Россия сократила эти удары и усилила атаки реактивными дронами. Это может говорить о том, что Москва копит ракеты для зимних ударов по энергетике.
В то же время Украина и США обсуждают возможность энергетического перемирия. К слову, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, после чего пообщался с прессой и назвал четкое условие для энергетического перемирия.
"Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", - сказал он.
Подробнее о том, чего ждать от атак России этой осенью и зимой, если перемирия не будет - читайте в материале РБК-Украина.