Росія готує нові удари по Україні та по суднах, є дані розвідки, - Зеленський

Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За словами глави держави, йому доповіли про російські наміри подальших ударів по Україні. Особлива увага - можливим атакам на українські судна. Президент повідомив, що Україна вже готує протидію цим планам противника.
Крім того, Україна оновила перелік запитів від Сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць.
Нагадаємо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси.
За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше шість атак на цивільні судна - загинули або отримали поранення 44 члени екіпажів.
Поворотною стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, унаслідок якої загинули 9 моряків.
Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини.
Через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось - під загрозою опинилися понад 60% українського експорту.