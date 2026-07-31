Росія готує нові удари по Україні та по суднах, є дані розвідки, - Зеленський

Нагадаємо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси.

За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше шість атак на цивільні судна - загинули або отримали поранення 44 члени екіпажів.

Поворотною стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, унаслідок якої загинули 9 моряків.

Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини.

Через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось - під загрозою опинилися понад 60% українського експорту.