Россия готовит новые удары по Украине и судам, есть данные разведки, - Зеленский

Украинская разведка получила данные о планах новых российских ударов по Украине, в частности, по судам. В настоящее время готовится противодействие этим намерениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, ему доложили о российских намерениях по дальнейшим ударам по Украине. Особое внимание – возможным атакам на украинские суда. Президент сообщил, что Украина уже готовит противодействие этим планам противника.
Кроме того, Украина обновила перечень запросов от Сил обороны по поводу необходимой поставки от партнеров. Об этом президент намерен говорить с лидерами стран-союзниц.
Напомним, в июле Россия существенно усугубила удары по судам в Черном море и портовой инфраструктуре Большой Одессы.
По данным Мининфраструктуры, только за прошлый месяц зафиксировано, по меньшей мере, шесть атак на гражданские суда - погибли или получили ранения 44 члена экипажей.
Поворотной стала атака 19 июля на балкер Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, в результате которой погибли 9 моряков.
В конце июля Россия дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы из портов Одесщины.
Из-за постоянного террора судоходство в порты Большой Одессы фактически остановилось - под угрозой оказались более 60% украинского экспорта.