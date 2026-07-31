Россия готовит новые удары по Украине и судам, есть данные разведки, - Зеленский

Напомним, в июле Россия существенно усугубила удары по судам в Черном море и портовой инфраструктуре Большой Одессы.

По данным Мининфраструктуры, только за прошлый месяц зафиксировано, по меньшей мере, шесть атак на гражданские суда - погибли или получили ранения 44 члена экипажей.

Поворотной стала атака 19 июля на балкер Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, в результате которой погибли 9 моряков.

В конце июля Россия дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы из портов Одесщины.

Из-за постоянного террора судоходство в порты Большой Одессы фактически остановилось - под угрозой оказались более 60% украинского экспорта.