Росія готує нові інформаційні операції проти українських біженців у Європі, - ГУР

Як розповів Скібіцький, Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.

"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Представник ГУР також наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.

"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква - те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше - щоб ніколи не поверталися до нас (в Україну - ред.)", - пояснив Скібіцький.