Россия готовит новые информационные операции против украинских беженцев в Европе, - ГУР

Как рассказал Скибицкий, Россия уже проводит ответные мероприятия, например, на территории Италии, где использует своих пособников - так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Представитель ГУР также отметил, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, которые выехали в страны Европы из-за начатой Россией войны.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь - то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше - чтобы никогда не возвращались к нам (в Украину - ред.)", - объяснил Скибицкий.