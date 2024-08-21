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Россия готовит новые информационные операции против украинских беженцев в Европе, - ГУР

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия готовит новые пропагандистские операции, направленные, в частности, против украинских беженцев в Европе. Цель - убедить людей, которые покинули страну из-за войны, не возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Как рассказал Скибицкий, Россия уже проводит ответные мероприятия, например, на территории Италии, где использует своих пособников - так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Представитель ГУР также отметил, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, которые выехали в страны Европы из-за начатой Россией войны.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь - то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше - чтобы никогда не возвращались к нам (в Украину - ред.)", - объяснил Скибицкий.

Дезинформация РФ против Украины

Напомним, Россия систематически проводит информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины и ее военных сил.

Также россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев с целью запугать мирное население, а також проти українських біженців у Європі.

В мае представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал о "трехуровневом" плане России по дестабилизации Украины, который состоял из военной, дезинформационной и международной частей.

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