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Россия готовит новые баллистические удары, - Зеленский

20:28 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россия готовит новые баллистические удары, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Россия готовит новые баллистические удары по Украине, поэтому стране необходимы дополнительные силы и средства для сбивания вражеских ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это российское зло", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона уже ожидает от международных партнеров соответствующих решений по усилению противовоздушной обороны.

Он также поблагодарил всех, кто действительно помогает Украине.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу попыток Кремля заманить Владимира Зеленского в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, к подобным приглашениям не стоит относиться серьезно.

В то же время, Украина продолжает дипломатическую работу с международными партнерами для достижения справедливого мира.

В частности, ранее глава государства заявлял, что страна ожидает от Соединенных Штатов согласования точной даты трехсторонней встречи по окончании войны.

Ожидается, что мирные переговоры с участием партнеров могут пройти в начале ноября.

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