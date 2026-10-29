Россия готовит новые баллистические удары, - Зеленский

Россия готовит новые баллистические удары по Украине, поэтому стране необходимы дополнительные силы и средства для сбивания вражеских ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это российское зло", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона уже ожидает от международных партнеров соответствующих решений по усилению противовоздушной обороны.

Он также поблагодарил всех, кто действительно помогает Украине.