Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей восени: у ЦПД розкрили план ворога

Росія восени цього року готується мобілізувати понад 500 тисяч людей. Частину з них одразу відправлять на фронт в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", - повідомив Коваленко.
Він зазначив, що для України це буде дуже насичена осінь та зима.
Українським бійцям потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та "інші інструменти вбивства".
Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія після "виборів" в Держдуму може вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить уникнути значних витрат на контрактників.
У ГУР також повідомили, що у Росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.
Російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина - незадоволення населення.
Зокрема, и повідомляли, що влада регіонів Росії вимагає від підприємців надати людей на війну проти України. Якщо вони не готові цього робити, то пропонується заплатити "відступні".