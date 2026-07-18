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Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей восени: у ЦПД розкрили план ворога

13:14 18.07.2026 Сб
2 хв
Українців попереджають про "насичену" осінь та зиму
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей восени (Getty Images)

Росія восени цього року готується мобілізувати понад 500 тисяч людей. Частину з них одразу відправлять на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що для України це буде дуже насичена осінь та зима.

Українським бійцям потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та "інші інструменти вбивства".

Росія готує мобілізацію

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія після "виборів" в Держдуму може вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить уникнути значних витрат на контрактників.

У ГУР також повідомили, що у Росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

Російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина - незадоволення населення.

Зокрема, и повідомляли, що влада регіонів Росії вимагає від підприємців надати людей на війну проти України. Якщо вони не готові цього робити, то пропонується заплатити "відступні".

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