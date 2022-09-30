Росія готує мобілізацію в Маріуполі на тлі анексії територій, - міськрада

Маріупольські колаборанти вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків у тимчасово окупованому місті. На вулицях масово перевіряють документи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
"Псевдореферендуми та так зване «приєднання» окупованих територій до рф, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення", - пише міська рада.
Раніше ж окупаційна "влада" організувала бронювання лікарів на час мобілізації.
Тепер почалися масові перевірки документів у чоловіків. Ті, хто мають донецьку реєстрацію - одразу відправляються на фронт. Також в місті окупанти почали ревізію укріплень в рамках підготовки до наступу наших воїнів.
"Закликаємо маріупольців будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації. Не ставайте "гарматним м’ясом" для російських окупантів, як жителі Донецька та Луганська", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 27 вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день фейкового "голосування на референдумах".
Тим часом за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Росія продовжить війну після анексії, оскільки їй досі не вдалося захопити всю територію Донецької області.
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