Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий, - горсовет

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к России, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения", - пишет городской совет.

Раньше же оккупационная "власть" организовала бронирование врачей на время мобилизации.

Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.

"Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь "пушечным мясом" для российских кафиров, как жители Донецка и Луганска", - добавляет пресс-служба.