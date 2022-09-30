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Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий, - горсовет

Фото: Россия готовит мобилизацию в Мариуполе на фоне аннексии территорий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к России, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения", - пишет городской совет.

Раньше же оккупационная "власть" организовала бронирование врачей на время мобилизации.

Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.

"Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь "пушечным мясом" для российских кафиров, как жители Донецка и Луганска", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 27 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день фейкового "голосования на референдумах".

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия продолжит войну после аннексии, поскольку ей до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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МариупольРоссийская Федерация