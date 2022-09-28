ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна висловилися про цілі "спецоперації" в Україні після "референдумів"

Новость на русском →
Москва, Середа 28 вересня 2022 13:28
У Путіна висловилися про цілі "спецоперації" в Україні після "референдумів" Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кремлі заявили, що "спецоперація" продовжуватиметься і після проведення незаконних "референдумів" на захоплених Росією територіях України. Бо росіянам не вдалося захопити всю територію Донецької області.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, що не всі території "ДНР" ще звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно звільнити всю територію "ДНР", - заявив він.

При цьому Пєсков додав, що бойові дії та захоплення територій продовжиться і після "входження до складу Росії" тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, країни ЄС запровадять нові санкції проти РФ за проведення "референдумів".

Крім того, глава Євроради Шарль Мішель виступив за призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН через її невиправдану агресію проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Кремль Російська Федерація
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана