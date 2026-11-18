За словами дипломата, наразі неможливо точно спрогнозувати, чи наважиться Москва на прямий напад, однак процес формування передумов для цього вже запущений.

"Ніхто не знає насправді, чи буде вторгнення в ці країни, чи не буде, але те, що створюються і умови, і певна підготовка іде інформаційно - це абсолютно однозначно", - наголосив Георгій Тихий.

Одним із головних загрозливих факторів речник МЗС назвав повернення Росії до риторики дипломатичних ультиматумів.

Москва знову намагається нав'язати дискусію про нову "архітектуру безпеки Європи", що нагадує події грудня 2021 року, коли Кремль вимагав від НАТО повернутися до кордонів 1997 року.

Тихий підкреслив, що це класична тактика створення фальшивого приводу для агресії - висунути заздалегідь неприйнятні вимоги, отримати відмову і використати її як виправдання для нападу.

"Яка безпека? Вона давно існує, не треба ніякої нової архітектури безпеки Європи. Вона закріплена в Гельсінському заключному акті, в Паризькій хартії, в Стамбульській хартії. І Росія підписалася під цими трьома документами, але сама ж їх порушила", - зазначив представник МЗС.

Речник нагадав, що глава МЗС Андрій Сибіга вже порушував це питання на міжнародному рівні, закликаючи партнерів ставитися до російських інформаційних кампаній максимально серйозно.

У Києві наполягають на чіткій послідовності кроків у дипломатичному процесі - спочатку - припинення вогню в Україні, далі - переговори про гарантії безпеки та мирне врегулювання для України і лише після цього - обговорення того, як гарантувати безпеку для решти Європи, а не навпаки, як цього домагається Кремль.