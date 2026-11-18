По словам дипломата, пока невозможно точно спрогнозировать, решится ли Москва на прямое нападение, однако процесс формирования предпосылок для этого уже запущен.

"Никто не знает на самом деле, будет ли вторжение в эти страны или не будет, но то, что создаются и условия, и определенная подготовка идет информационно - это совершенно однозначно", - подчеркнул Георгий Тихий.

Одним из главных угрожающих факторов представитель МИД назвал возвращение России к риторике дипломатических ультиматумов.

Москва снова пытается навязать дискуссию о новой "архитектуре безопасности Европы", напоминающей события декабря 2021 года, когда Кремль потребовал от НАТО вернуться к границам 1997 года.

Тихий подчеркнул, что это классическая тактика создания фальшивого повода для агрессии - выдвинуть заранее неприемлемые требования, получить отказ и использовать его как оправдание для нападения.

"Какая безопасность? Она давно существует, не нужно никакой новой архитектуры безопасности Европы. Она закреплена в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии, в Стамбульской хартии. И Россия подписалась под этими тремя документами, но сама же их нарушила", - отметил представитель МИД.

Спикер напомнил, что глава МИД Андрей Сибига уже поднимал этот вопрос на международном уровне, призывая партнеров относиться к российским информационным кампаниям максимально серьезно.

В Киеве настаивают на четкой последовательности шагов в дипломатическом процессе - сначала - прекращения огня в Украине, далее - переговоры о гарантиях безопасности и мирном урегулировании для Украины и только после этого - обсуждение того, как обеспечить безопасность для остальной Европы, а не наоборот, как этого добивается Кремль.