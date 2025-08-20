Росія готує дітей до війни дронів: британська розвідка розкрила деталі навчання

Повідомляється, що понад 2,5 тисячі вчителів підготовлено для викладання в цій сфері. Ці заходи пов'язані з планом міністра освіти Валерія Фалькова, який ще в травні 2024 року заявив про намір підготувати до 2030 року один мільйон фахівців із БПЛА.

Путін створює окремі війська дронів

Володимир Путін у червні заявив, що в Росії триває створення окремого роду військ безпілотних систем у складі збройних сил. Це вказує на стратегічний намір Кремля розвивати автономні технології та інтегрувати їх у військову доктрину.

За оцінкою британської розвідки, такі кроки демонструють подальшу мілітаризацію російського суспільства через освіту.

Наслідки для війни проти України

Експерти зазначають, що зростання підготовки у сфері БПЛА безпосередньо пов'язане з війною проти України. Росія враховує досвід застосування дронів у бойових діях і має намір значно збільшити їх використання.

У розвідці підкреслюють: Москва практично напевно прагне розширити як масштаби, так і можливості свого дронового арсеналу в довгостроковій перспективі. Це посилює загрозу як для України, так і для безпеки всього регіону.