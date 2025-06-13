Росія готує бойові операції не лише в Україні, - Сибіга

РФ готується до війни з НАТО

Раніше РБК-Україна писала про доповідь Бундесверу, в якій йшлось про те, що влада РФ готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей. Згодом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.

РБК-Україна вже повідомляла, що Російська Федерація посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Росіяни також проводять демонстрації сили і провокації.

Крім того, начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.