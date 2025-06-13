Россия готовит боевые операции не только в Украине, - Сибига

Россия планирует проведение боевых операций не только в Украине. Кремль начал готовить стратегические резервы.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время выступления на международном форуме GLOBSEC-2025 в Праге.
Ссылаясь на разведданные, он отметил, что Кремль готовит стратегические резервы для потенциального расширения вооруженной агрессии за пределы Украины.
"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны", - сказал Сибига.
Он призвал западных партнеров действовать решительно и последовательно, в частности усиливать санкционное давление на Кремль.
"Путин (ред. - российский диктатор) понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", - добавил министр.
Ранее РБК-Украина писало о докладе Бундесвера, в котором говорилось о том, что власти РФ готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей. Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
РБК-Украина уже сообщало, что Российская Федерация усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море. Россияне также проводят демонстрации силы и провокации.
Кроме того, начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами до 2029 года.
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