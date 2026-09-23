UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД

19:55 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ готує новий балістичний удар (Getty Images)

Росія готує новий балістичний обстріл території України, наразі фіксуються відповідні ознаки підготовки.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Коваленка, на тлі підготовки до чергової атаки російські "дипломати" свідомо намагаються виграти час щодо будь-яких реальних кроків, спрямованих на припинення вогню.

Він наголосив, що реальне припинення бойових дій не входить до реалістичної зони інтересів агресора.

У зв'язку з цим керівник ЦПД закликав громадян бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом найближчих днів.

Нагадаємо, вночі 20 вересня Сили оборони України провели масовану атаку на об'єкти в Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних безпілотників та ракети.

За даними російської сторони, удари стали однією з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, під ударом перебувала система логістики та нафтова промисловість у Московському регіоні.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, під час атаки українські сили застосували дрони та ракети "Фламінго" та Pelican, завдавши збитків об'єктам, які підтримували воєнну машину РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ракетна атакаВійна в УкраїніАтака дронівРосійська Федерація