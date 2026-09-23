Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД

Росія готує новий балістичний обстріл території України, наразі фіксуються відповідні ознаки підготовки.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами Коваленка, на тлі підготовки до чергової атаки російські "дипломати" свідомо намагаються виграти час щодо будь-яких реальних кроків, спрямованих на припинення вогню.
Він наголосив, що реальне припинення бойових дій не входить до реалістичної зони інтересів агресора.
У зв'язку з цим керівник ЦПД закликав громадян бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом найближчих днів.
Нагадаємо, вночі 20 вересня Сили оборони України провели масовану атаку на об'єкти в Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних безпілотників та ракети.
За даними російської сторони, удари стали однією з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.
Зокрема, під ударом перебувала система логістики та нафтова промисловість у Московському регіоні.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, під час атаки українські сили застосували дрони та ракети "Фламінго" та Pelican, завдавши збитків об'єктам, які підтримували воєнну машину РФ.