Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД

Нагадаємо, вночі 20 вересня Сили оборони України провели масовану атаку на об'єкти в Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних безпілотників та ракети.

За даними російської сторони, удари стали однією з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, під ударом перебувала система логістики та нафтова промисловість у Московському регіоні.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, під час атаки українські сили застосували дрони та ракети "Фламінго" та Pelican, завдавши збитків об'єктам, які підтримували воєнну машину РФ.