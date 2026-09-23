Россия готовит баллистический удар по Украине в ближайшие дни, - ЦПД

Россия готовит новый баллистический обстрел территории Украины, фиксируются соответствующие признаки подготовки.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам Коваленко, на фоне подготовки к очередной атаке российские "дипломаты" сознательно пытаются выиграть время по любым реальным шагам, направленным на прекращение огня.
Он подчеркнул, что реальное прекращение боевых действий не входит в реалистическую зону интересов агрессора.
В этой связи руководитель ЦПИ призвал граждан быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение ближайших дней.
Напомним, ночью 20 сентября Силы обороны Украины провели массированную атаку на объекты в России, применив более двух тысяч ударных беспилотников и ракеты.
По данным российской стороны, удары стали одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения.
В частности, под ударом находилась система логистики и нефтяной промышленности в Московском регионе.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время атаки украинские силы применили дроны и ракеты "Фламинго" и Pelican, нанеся ущерб объектам, поддерживавшим военную машину РФ.