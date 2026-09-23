Россия готовит баллистический удар по Украине в ближайшие дни, - ЦПД

По словам Коваленко, на фоне подготовки к очередной атаке российские "дипломаты" сознательно пытаются выиграть время по любым реальным шагам, направленным на прекращение огня.

Он подчеркнул, что реальное прекращение боевых действий не входит в реалистическую зону интересов агрессора.

В этой связи руководитель ЦПИ призвал граждан быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение ближайших дней.