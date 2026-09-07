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Росія готова повернутися до перемовин з Україною після виборів у Держдуму, - Le Figaro

19:00 07.09.2026 Пн
2 хв
Американські посланці розповіли Європі про можливу зміну позиції Москви
aimg Марія Науменко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Американські переговорники повідомили європейським партнерам про готовність Росії відновити переговори з Україною після виборів у Держдуму у вересні.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Американські переговорники під час зустрічей у Києві в неділю, 6 вересня, поінформували представників європейських країн про "нову готовність Росії до переговорів".

За словами французької сторони, йдеться про можливе відновлення переговорного процесу після виборів до нижньої палати російського парламенту.

"Американці повідомили нам, що Росія знову готова до переговорів після виборів до Думи і що в цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорів", - заявили в адміністрації президента Франції під час телефонного брифінгу для журналістів.

Вибори до Держдуми мають відбутися 18-20 вересня. Таким чином, за інформацією, яку отримали у Франції від американської сторони, новий етап переговорів може бути пов'язаний із періодом після цього голосування.

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня у Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

У перемовинах також брали участь представники Британії, Франції та Німеччини.

За підсумками переговорів Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог для досягнення справедливого миру, а формат наступного раунду консультацій наразі узгоджується.

Також Зеленський провів окрему зустріч з американськими посланцями у форматі тет-а-тет.

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