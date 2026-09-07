Россия готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, - Le Figaro

Американские переговорщики сообщили европейским партнерам о готовности России возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму в сентябре.
Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Американские переговорщики во время встреч в Киеве в воскресенье, 6 сентября, проинформировали представителей европейских стран о "новой готовности России к переговорам".
По словам французской стороны, речь идет о возможном возобновлении переговорного процесса после выборов в нижнюю палату российского парламента.
"Американцы сообщили нам, что Россия снова готова к переговорам после выборов в Думу и что в этом контексте следует готовиться к новому этапу переговоров", – заявили в администрации президента Франции во время телефонного брифинга для журналистов.
Выборы в Госдуму должны пройти 18-20 сентября. Таким образом, согласно информации, полученной во Франции от американской стороны, новый этап переговоров может быть связан с периодом после этого голосования.
Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В переговорах также участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.
По итогам переговоров Украина, США и европейские страны договорились продолжать диалог для достижения справедливого мира, а формат следующего раунда консультаций согласуется.
Также Зеленский провел отдельную встречу с американскими посланниками в формате тет-а-тет.