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Россия готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, - Le Figaro

19:00 07.09.2026 Пн
2 мин
Американские посланники рассказали Европе о возможном изменении позиции Москвы
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Американские переговорщики сообщили европейским партнерам о готовности России возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму в сентябре.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Американские переговорщики во время встреч в Киеве в воскресенье, 6 сентября, проинформировали представителей европейских стран о "новой готовности России к переговорам".

По словам французской стороны, речь идет о возможном возобновлении переговорного процесса после выборов в нижнюю палату российского парламента.

"Американцы сообщили нам, что Россия снова готова к переговорам после выборов в Думу и что в этом контексте следует готовиться к новому этапу переговоров", – заявили в администрации президента Франции во время телефонного брифинга для журналистов.

Выборы в Госдуму должны пройти 18-20 сентября. Таким образом, согласно информации, полученной во Франции от американской стороны, новый этап переговоров может быть связан с периодом после этого голосования.

Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В переговорах также участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.

По итогам переговоров Украина, США и европейские страны договорились продолжать диалог для достижения справедливого мира, а формат следующего раунда консультаций согласуется.

Также Зеленский провел отдельную встречу с американскими посланниками в формате тет-а-тет.

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