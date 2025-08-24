Росія глушить GPS та з'язок у сусідів-країн НАТО, - ISW
Європейські країни, що мають кордон із Росією, повідомляють про глушіння GPS та зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Європейські держави вздовж західного кордону Росії та Балтійського моря, включаючи країни Балтії, Фінляндію, Польщу та Швецію, повідомили про різке зростання кількості глушінь та підміни сигналів GPS та інших систем в останні місяці, а також збільшення кількості російських установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних районах.
Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія 23 червня надіслали до Міжнародного союзу телекомунікацій лист про посилення радіонавігаційних перешкод.
Естонський регулятор підтвердив, що 85% рейсів у країні стикаються з перебоями сигналу і спостерігається значна кількість "підміни" координат.
У липні Литва звинуватила Росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості подібних інцидентів у порівнянні з попереднім роком.
Проукраїнське розслідувальне видання "Точний" 15 серпня повідомило: супутникові знімки вказують на те, що Росія будує кругову антенну решітку, призначену для радіорозвідки або зв'язку, на південь від Черняховська Калінінградської області, за 25 кілометрів від польського кордону.
Розслідувачі оцінили, що вона може дозволити Росії контролювати зв'язок НАТО у Східній Європі та Балтійському морі, зв'язуватися з підводними човнами, що діють у Балтійському морі або північній частині Атлантичного океану, та підтримувати пасивний збір розвідувальних даних.
Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на Politiko, Росія глушить GPS-сигнали для літаків над Балтійським регіоном. Перешкоди сконцентровані в Калінінградській області РФ.
Європейська організація з безпеки аеронавігації наголошує, що такі випадки неухильно зростають із січня 2022 року.
У січні 2024 року Інститут вивчення війни писав, що в Польщі та Балтійському регіоні було зафіксовано масштабні збої в роботі систем GPS. Тоді не виключали, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Пізніше в Естонії звинуватили Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєння у Східній Європі.