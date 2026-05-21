У ГУР назвали мету створення закритого цифрового простору в Росії

22:39 21.05.2026 Чт
2 хв
Росія почала цифрову ізоляцію ще задовго до вторгнення в Україну
aimg Юлія Голованова
Фото: в Росії посилюють контроль над цифровим простором (GettyImages)

У Росії поступово посилюють контроль над інформаційним простором та доступом до глобальних платформ.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час Kyiv StratCom Forum 2026 заявив, що обмеження міжнародних платформ у Росія є частиною давньої стратегії Кремля.

"Те, що відбувається в Росії, почалося не сьогодні і навіть не у 2022 році. Ізоляція суспільства була основою стабільності путінського режиму", - наголосив Скібіцький.

Кремль витісняє глобальні платформи

У ГУР зазначають, що Росія поступово переводить населення на сервіси, які перебувають під контролем російських спецслужб. Після блокування Facebook та Instagram у 2022 році наступним етапом стали обмеження YouTube, а у 2026 році Кремль посилив контроль над Telegram, WhatsApp і TikTok.

Попри це, міжнародні сервіси досі залишаються дуже популярними серед росіян:

  • Telegram - 71%;
  • WhatsApp - близько 60%;
  • TikTok - близько 54%;
  • YouTube - близько 53%.

У воєнній розвідці прогнозують, що у найближчі роки ці показники можуть суттєво скоротитися. Завдяки такому посиленню цифрової ізоляції призведе не лише до витіснення незалежного контенту, а й до формування атмосфери самоцензури та страху.

"Наскільки серйозна державна цензура і наскільки спецслужби контролюють медіаресурси - настільки люди просто бояться розміщувати певні наративи й контент", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що в Росії жителів Москви 9 травня залишили без мобільного інтернету.

Також повідомлялося, що Кремль різко посилив охорону свого глави Володимира Путіна через страх замаху на його життя, що вже впливає навіть на роботу зв’язку в Москві.

