Росія формує резерви для підтримки поточних операцій, але не для наступу, - ISW

Загроза наступу на Харків

Нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація, що загарбники планують операцію з оточення і потенційної окупації Харкова. З цією метою в РФ нібито готується проведення прихованої мобілізації.

Натомість міський голова Ігор Терехов назвав інформацію росЗМІ про підготовку прихованої мобілізації для оточення Харкова черговою ворожою ІПСО.

У лютому тодішній начальник прес-служби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що формування потужного угрупування росіян для повторного наступу на Харків не фіксується.

В ISW підтвердили, що Росія не готує операцію з оточення Харкова.

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