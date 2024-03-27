Россия формирует резервы для поддержки текущих операций, но не для наступления, - ISW

Угроза наступления на Харьков

Недавно в российских СМИ появилась информация, что захватчики планируют операцию по окружению и потенциальной оккупации Харькова. С этой целью в РФ якобы готовится проведение скрытой мобилизации.

В ответ городской голова Игорь Терехов назвал эту информацию очередной вражеской ИПСО.

В феврале тогдашний начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что формирование мощной группировки россиян для повторного наступления на Харьков не фиксируется.

В ISW подтвердили, что Россия не готовит операцию по окружению Харькова.

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