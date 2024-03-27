Росія формує резерви для підтримки поточних операцій, але не для наступу, - ISW
Російська армія формує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні. Однак ці з'єднання не зможуть виконувати масштабні наступальні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські військові почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що 44-й армійський корпус ЛВО розпочав набір у Лузі Ленінградської області.
Відомство нагадало, що раніше Кремль залучав новостворені підрозділи для проведення операцій в Україні. Там додали, що потреба Росії продовжувати операції в Україні перешкоджає її ширшим зусиллям з формування регулярних Збройних сил. Це відповідає давній оцінці Інституту вивчення війни щодо поточних російських військових реформ.
"За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році", - йдеться у звіті.
Загроза наступу на Харків
Нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація, що загарбники планують операцію з оточення і потенційної окупації Харкова. З цією метою в РФ нібито готується проведення прихованої мобілізації.
Натомість міський голова Ігор Терехов назвав інформацію росЗМІ про підготовку прихованої мобілізації для оточення Харкова черговою ворожою ІПСО.
У лютому тодішній начальник прес-служби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що формування потужного угрупування росіян для повторного наступу на Харків не фіксується.
В ISW підтвердили, що Росія не готує операцію з оточення Харкова.
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