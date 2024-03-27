Россия формирует резервы для поддержки текущих операций, но не для наступления, - ISW

Фото: россияне готовят резервы для поддержки нынешних операций в Украине (Getty Images)

Российская армия формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Однако эти соединения не смогут выполнять масштабные наступательные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные начали набор личного состава для подразделений недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО). Министерство обороны Великобритании сообщило, что 44-й армейский корпус ЛВО начал набор в Луге Ленинградской области. Ведомство напомнило, что ранее Кремль привлекал вновь созданные подразделения для проведения операций в Украине. Там добавили, что потребность России продолжать операции в Украине препятствует ее более широким усилиям по формированию регулярных Вооруженных сил. Это соответствует давней оценке Института изучения войны касательно текущих российских военных реформ. "По данным ISW, Россия формирует резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине. Однако такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в 2024 году", - говорится в отчете.