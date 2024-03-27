ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия формирует резервы для поддержки текущих операций, но не для наступления, - ISW

Среда 27 марта 2024 06:16
UA EN RU
Россия формирует резервы для поддержки текущих операций, но не для наступления, - ISW Фото: россияне готовят резервы для поддержки нынешних операций в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Однако эти соединения не смогут выполнять масштабные наступательные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные начали набор личного состава для подразделений недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО).

Министерство обороны Великобритании сообщило, что 44-й армейский корпус ЛВО начал набор в Луге Ленинградской области.

Ведомство напомнило, что ранее Кремль привлекал вновь созданные подразделения для проведения операций в Украине. Там добавили, что потребность России продолжать операции в Украине препятствует ее более широким усилиям по формированию регулярных Вооруженных сил. Это соответствует давней оценке Института изучения войны касательно текущих российских военных реформ.

"По данным ISW, Россия формирует резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине. Однако такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в 2024 году", - говорится в отчете.

Угроза наступления на Харьков

Недавно в российских СМИ появилась информация, что захватчики планируют операцию по окружению и потенциальной оккупации Харькова. С этой целью в РФ якобы готовится проведение скрытой мобилизации.

В ответ городской голова Игорь Терехов назвал эту информацию очередной вражеской ИПСО.

В феврале тогдашний начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что формирование мощной группировки россиян для повторного наступления на Харьков не фиксируется.

В ISW подтвердили, что Россия не готовит операцию по окружению Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы