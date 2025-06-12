Росія формує лояльну до Москви "африканську еліту", - Юсов

Російська Федерація нарощує свою присутність на африканському континенті й формує лояльну до Кремля "еліту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова, якого цитує відомство.
За словами Юсова, щоб наростити свою присутність Росія використовує освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Одним із ключових напрямів є створення умов для формування лояльної до Кремля "африканської еліти".
"З цією метою Росія послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки - сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина", - додав він.
Зокрема у провідних університетах Африки, як розповів представник ГУР, планують відкрити курси російської мови, а також програми підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі - синхронізація освітніх програм до стандартів Росії. В Кремлі вважають, що це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти континенту.
У тому ж числі країна-терорист приділяє увагу роботі з молоддю через спортивні ініціативи.
"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля", - додав Юсов.
Росія активно намагається розширити свій вплив в Африці, використовуючи військові, політичні, економічні та інформаційні важелі. Особливо посилилася ця активність після 2014 року, а ще більше - після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, коли Росія шукала нових партнерів і ринків збуту через міжнародну ізоляцію.
Одним з основних інструментів російського впливу стала діяльність приватних військових компаній, які брали участь у бойових діях, охороні режимів, контролі над видобутком природних ресурсів й не тільки.
Як писали нещодавно ЗМІ, Росія заманює африканців обіцянками роботи, а після цього кидає на війну в Україну або на заводи дронів.
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