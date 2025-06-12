По словам Юсова, чтобы нарастить свое присутствие Россия использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. Одним из ключевых направлений является создание условий для формирования лояльной к Кремлю "африканской элиты".

"С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина", - добавил он.

В частности, в ведущих университетах Африки, как рассказал представитель ГУР, планируют открыть курсы русского языка, а также программы повышения квалификации для преподавателей. В перспективе - синхронизация образовательных программ со стандартами России. В Кремле считают, что это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования континента.

В том же числе страна-террорист уделяет внимание работе с молодежью через спортивные инициативы.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к кремлю", - добавил Юсов.