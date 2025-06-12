Росія формує лояльну до Москви "африканську еліту", - Юсов

Російська Федерація нарощує свою присутність на африканському континенті й формує лояльну до Кремля "еліту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова, якого цитує відомство.

За словами Юсова, щоб наростити свою присутність Росія використовує освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Одним із ключових напрямів є створення умов для формування лояльної до Кремля "африканської еліти".

"З цією метою Росія послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки - сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина", - додав він.

Зокрема у провідних університетах Африки, як розповів представник ГУР, планують відкрити курси російської мови, а також програми підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі - синхронізація освітніх програм до стандартів Росії. В Кремлі вважають, що це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти континенту.

У тому ж числі країна-терорист приділяє увагу роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля", - додав Юсов.